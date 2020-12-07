البيان الختامي لليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

استمرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المركزية وفروعها بمحافظات " القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس " بالاضافة الى غرفة عمليات مكتب الشكاوى ، فى متابعة انتظام عملية التصويت لجولة الاعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020بالانتخاب على النظام الفردى ، والتى انطلقت صباح اليوم وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً فى 13 محافظة هى (القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بور سعيد – الإسماعلية – السويس – شمال سيناء– جنوب سيناء).
ويتنافس فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردى ، محافظة القاهرة بين 14 مرشحا ، وفى القليوبية بين مرشحين اثنين ، وفى الدقهلية بين 42 مرشحا ، وفى المنوفية بين 22 مرشحا ، وفى الغربية بين 28 مرشحا ، وفى كفر الشيخ بين 2 مرشحا ، وفى الشرقية بين 42 مرشحا ، وفى دمياط بين 8 مرشحين ، وفى الإسماعيلية بين 10 مرشحين ، وفى السويس بين 4 مرشحين ، وشمال سيناء بين 4 مرشحين ، وفى جنوب سيناء بين 4مرشحين للتنافس على مقعدين أحدهما أول شرم الشيخ والثانى بالطور ومحافظة بورسعيد المتبقى دائرة واحدة يتنافس فيها عدد 2 مرشح للحصول على مقعد واحد. .
وأفاد متابعو المجلس فى المحافظات سالفة الذكر بإتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة أمام المقار الانتخابية والالتزام بالتباعد الاجتماعى حرصا على سلامة الناخبين ، فضلا عن التواجد الأمنى الذى يقوم بتأمين المقار الانتخابية من الخارج.
وفى السياق ذاته تلاحظ لمتابعى المجلس عدد من الملاحظات المتعلقة بسير العملية الانتخابية فى مختلف هذه المحافظات جاءت أبرزها على النحو التالى :
محافظة كفر الشيخ
- مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية – دائرة كفر الشيخ – تلاحظ توزيع دعاية انتخابية وملصقات دعائية لصالح المرشح باسم حجازى رمز النخلة .
- مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية – ضعف مستوى الإقبال أمام هذه اللجنة ، فضلا عن توزيع دعاية انتخابية لصالح المرشح باسم حجازى .
- مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات - ضعف مستوى الإقبال بشكل ملحوظ .
- مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات الثانوية بنات – عدم وجود لوحات استرشادية تبين أرقام اللجان الفرعية للناخبين .
- مدرسة سمير بدوي الرسمية للغات - الدائرة الاولي بكفر الشيخ - رفض القاضى المشرف على هذه اللجنة دخول مندوبى المرشحين ياسر منير واحمد الطنطاوي بحجة التباعد الاجتماعي رغم عدم وجود أى مندوب داخل اللجنة .
محافظة القاهرة :
أوفد المجلس بها فرق عمل ميدانية لمتابعة العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة بالدوائر المتبقية بها وهى :
- دائرة الزيتون والأميرية – تأخر فتح بعض اللجان عن الموعد المحدد لها فى اللجان الفرعية أرقام ( 23- 24 – 25 ) بمدرسة العزيز بالله- واللجان رقم ( 57 -58 ) بمدرسة ابن رشد الرسمية المتكاملة لغات
- دائرة الزيتون والأميرية – مدرسة الجليل التجريبية لغات أرقام فرعية ( 20- 21 – 22 ) ، ومدرسة الجزائر الإعدادية المشتركة لجان فرعية تحمل أرقام (39 – 40 – 41 ) حيث تلاحظ توزيع دعاية انتخابية وملصقات دعائية تحمل اسم المرشح سيد عثمان .
- لجنة جراج هيئة النقل العام لجنة فرعية رقم 45 عدد المقيدين بالكشوف 6922، عدد من أدلوا بأصواتهم 130 ، لجنة فرعية رقم 46 عدد المقيدين بالكشوف 6435 عدد من أدلوا بأصواتهم 127ناخب مع نهايات اليوم الأول .
- مدرسة الجليل التجريبية للغات بالزيتون لجنة عامة رقم 4 لجان فرعية 20 - 21- 22.
- مدرسة النقراشي الثانوية اللجنة العامة رقم 5 لجان فرعية 1 - 2 -3 ، يتلاحظ ضعف عملية المشاركة بشكل لافت .
- مدرسة السيدة نفيسة بنات مدينة نصر لجان فرعية أرقام من 8 إلى 10 ، تبين أن فى اللجنة الفرعية رقم 8 يوجد بها 4869 ، وفى لجنة فرعية رقم 9 عدد المقيدين 4869 .
- وأفاد فريق عمل المجلس الميدانى بنطاق محافظة القاهرة أن نسبة الاقبال دون المتوسط مع بداية اليوم ومع ازدياد بسيط فى عملية المشاركة مع نهايات اليوم الأول .
محافظة القليوبية :
- تلاحظ إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ، فضلا عن ضعف عملية التصويت فى دائرة قليوب والقناطر .
- مدرسة الشهيد رجائي أبو العز الابتدائية لجان فرعية رقم 97 -98 تلاحظ انخفاض عملية المشاركة أمام هذه اللجنة .
محافظة الإسماعيلية :
مدرسة الشهيد جواد حسنى الإبتدائية- مدرسه عمربن الخطاب الابتدائيه - مدرسه الفاروق عمربن الخطاب الثانوية- الدائرة الأولى بالإسماعيلية - تلاحظ إتخاذ التدابير الوقائية وضعف عملية الإقبال منذ انطلاق عملية التصويت فى الصباح .
محافظة بورسعيد :
- مدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائيه لجان فرعية رقم ٦١ و ٦٢ و مدرسه التوكيلات الملاحية الابتدائيه بحي الضواحي لجنه فرعيه ٦٤ .
- مدرسة قاسم أمين لجان فرعية أرقام 41 و 42 مديرية بورسعيد الاعدادية بنات ٣٩،٤٠ .
- مدرسة علي مبارك حي شرق – تلاحظ مساعدة كبار والأشخاص ذوى الإعاقة من تمكينهم من عملية الإدلاء بأصواتهم .
- مدرسة بورسعيد الثانويه العسكرية بنين بحي العرب – وجود دعاية انتخابية لصالح المرشح حسن طارق عمار .
وأفاد متابعو المجلس بالمحافظة بأن نسبة الاقبال دون المتوسط مع بداية اليوم ومع ازدياد بسيط فى عملية المشاركة مع نهايات اليوم الأول .
محافظة السويس
- مدرسة صلاح سلام الإبتدائية لجان ٣٥،٣٦و٣٧- مدرسة علي بن أبي طالب لجان ٥١،٥٢،٥٣،٥٤- مدرسة أحمد شوقي الإبتدائية لجان ٢٥ و ٢٦- مدرسة محمود سامي لجان ٢٦ ، ٢٧ و ٢٨.
- مدرسة السويس الثانوية الجديدة لجان فرعية أرقام ١٢٧ ، ١٢٨ و ١٢٩- و مدرسة قاسم الإبتدائية لجان ١٣٠ ، ١٣١ و ١٣٢- و مدرسة الثانوية العسكرية بنين لجان ١٣٤ و ١٣٥ .
وأفاد متابعو المجلس بالمحافظة بأن نسبة الإقبال دون المتوسط,
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