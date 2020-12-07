البيان الختامي لليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

استمرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المركزية وفروعها بمحافظات " القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس " بالاضافة الى غرفة عمليات مكتب الشكاوى ، فى متابعة انتظام عملية التصويت لجولة الاعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020بالانتخاب على النظام الفردى ، والتى انطلقت صباح اليوم وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً فى 13 محافظة هى (القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بور سعيد – الإسماعلية – السويس – شمال سيناء– جنوب سيناء).

ويتنافس فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردى ، محافظة القاهرة بين 14 مرشحا ، وفى القليوبية بين مرشحين اثنين ، وفى الدقهلية بين 42 مرشحا ، وفى المنوفية بين 22 مرشحا ، وفى الغربية بين 28 مرشحا ، وفى كفر الشيخ بين 2 مرشحا ، وفى الشرقية بين 42 مرشحا ، وفى دمياط بين 8 مرشحين ، وفى الإسماعيلية بين 10 مرشحين ، وفى السويس بين 4 مرشحين ، وشمال سيناء بين 4 مرشحين ، وفى جنوب سيناء بين 4مرشحين للتنافس على مقعدين أحدهما أول شرم الشيخ والثانى بالطور ومحافظة بورسعيد المتبقى دائرة واحدة يتنافس فيها عدد 2 مرشح للحصول على مقعد واحد. .

وأفاد متابعو المجلس فى المحافظات سالفة الذكر بإتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة أمام المقار الانتخابية والالتزام بالتباعد الاجتماعى حرصا على سلامة الناخبين ، فضلا عن التواجد الأمنى الذى يقوم بتأمين المقار الانتخابية من الخارج.

وفى السياق ذاته تلاحظ لمتابعى المجلس عدد من الملاحظات المتعلقة بسير العملية الانتخابية فى مختلف هذه المحافظات جاءت أبرزها على النحو التالى :

محافظة كفر الشيخ

- مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية – دائرة كفر الشيخ – تلاحظ توزيع دعاية انتخابية وملصقات دعائية لصالح المرشح باسم حجازى رمز النخلة .

- مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية – ضعف مستوى الإقبال أمام هذه اللجنة ، فضلا عن توزيع دعاية انتخابية لصالح المرشح باسم حجازى .

- مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات - ضعف مستوى الإقبال بشكل ملحوظ .

- مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات الثانوية بنات – عدم وجود لوحات استرشادية تبين أرقام اللجان الفرعية للناخبين .

- مدرسة سمير بدوي الرسمية للغات - الدائرة الاولي بكفر الشيخ - رفض القاضى المشرف على هذه اللجنة دخول مندوبى المرشحين ياسر منير واحمد الطنطاوي بحجة التباعد الاجتماعي رغم عدم وجود أى مندوب داخل اللجنة .

محافظة القاهرة :

أوفد المجلس بها فرق عمل ميدانية لمتابعة العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة بالدوائر المتبقية بها وهى :

- دائرة الزيتون والأميرية – تأخر فتح بعض اللجان عن الموعد المحدد لها فى اللجان الفرعية أرقام ( 23- 24 – 25 ) بمدرسة العزيز بالله- واللجان رقم ( 57 -58 ) بمدرسة ابن رشد الرسمية المتكاملة لغات

- دائرة الزيتون والأميرية – مدرسة الجليل التجريبية لغات أرقام فرعية ( 20- 21 – 22 ) ، ومدرسة الجزائر الإعدادية المشتركة لجان فرعية تحمل أرقام (39 – 40 – 41 ) حيث تلاحظ توزيع دعاية انتخابية وملصقات دعائية تحمل اسم المرشح سيد عثمان .

- لجنة جراج هيئة النقل العام لجنة فرعية رقم 45 عدد المقيدين بالكشوف 6922، عدد من أدلوا بأصواتهم 130 ، لجنة فرعية رقم 46 عدد المقيدين بالكشوف 6435 عدد من أدلوا بأصواتهم 127ناخب مع نهايات اليوم الأول .

- مدرسة الجليل التجريبية للغات بالزيتون لجنة عامة رقم 4 لجان فرعية 20 - 21- 22.

- مدرسة النقراشي الثانوية اللجنة العامة رقم 5 لجان فرعية 1 - 2 -3 ، يتلاحظ ضعف عملية المشاركة بشكل لافت .

- مدرسة السيدة نفيسة بنات مدينة نصر لجان فرعية أرقام من 8 إلى 10 ، تبين أن فى اللجنة الفرعية رقم 8 يوجد بها 4869 ، وفى لجنة فرعية رقم 9 عدد المقيدين 4869 .

- وأفاد فريق عمل المجلس الميدانى بنطاق محافظة القاهرة أن نسبة الاقبال دون المتوسط مع بداية اليوم ومع ازدياد بسيط فى عملية المشاركة مع نهايات اليوم الأول .

محافظة القليوبية :

- تلاحظ إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ، فضلا عن ضعف عملية التصويت فى دائرة قليوب والقناطر .

- مدرسة الشهيد رجائي أبو العز الابتدائية لجان فرعية رقم 97 -98 تلاحظ انخفاض عملية المشاركة أمام هذه اللجنة .

محافظة الإسماعيلية :

مدرسة الشهيد جواد حسنى الإبتدائية- مدرسه عمربن الخطاب الابتدائيه - مدرسه الفاروق عمربن الخطاب الثانوية- الدائرة الأولى بالإسماعيلية - تلاحظ إتخاذ التدابير الوقائية وضعف عملية الإقبال منذ انطلاق عملية التصويت فى الصباح .

محافظة بورسعيد :

- مدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائيه لجان فرعية رقم ٦١ و ٦٢ و مدرسه التوكيلات الملاحية الابتدائيه بحي الضواحي لجنه فرعيه ٦٤ .

- مدرسة قاسم أمين لجان فرعية أرقام 41 و 42 مديرية بورسعيد الاعدادية بنات ٣٩،٤٠ .

- مدرسة علي مبارك حي شرق – تلاحظ مساعدة كبار والأشخاص ذوى الإعاقة من تمكينهم من عملية الإدلاء بأصواتهم .

- مدرسة بورسعيد الثانويه العسكرية بنين بحي العرب – وجود دعاية انتخابية لصالح المرشح حسن طارق عمار .

وأفاد متابعو المجلس بالمحافظة بأن نسبة الاقبال دون المتوسط مع بداية اليوم ومع ازدياد بسيط فى عملية المشاركة مع نهايات اليوم الأول .

محافظة السويس

- مدرسة صلاح سلام الإبتدائية لجان ٣٥،٣٦و٣٧- مدرسة علي بن أبي طالب لجان ٥١،٥٢،٥٣،٥٤- مدرسة أحمد شوقي الإبتدائية لجان ٢٥ و ٢٦- مدرسة محمود سامي لجان ٢٦ ، ٢٧ و ٢٨.

- مدرسة السويس الثانوية الجديدة لجان فرعية أرقام ١٢٧ ، ١٢٨ و ١٢٩- و مدرسة قاسم الإبتدائية لجان ١٣٠ ، ١٣١ و ١٣٢- و مدرسة الثانوية العسكرية بنين لجان ١٣٤ و ١٣٥ .

وأفاد متابعو المجلس بالمحافظة بأن نسبة الإقبال دون المتوسط,