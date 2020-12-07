الصحة: خروج 94 مواطنًا من المصابين باختناق بعد تسرب الكلور بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالي 110 حالات أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد "مجاهد" أنه جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.
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