«ثربانتس» ينظم فاعلية حول إنجازات التنقيب بمعبد ملايين السنين لتحتمس الثالث

ينظم معهد « ثربانتس » بالقاهرة ــ المركز الثقافي الإسباني ــ فاعلية ثقافية فى مجال التاريخ بالمتحف المصري بعنوان « ثلاثة عشر عاما من التنقيب في الموقع الأثري المذهل لمعبد ملايين السنين لتحتمس الثالث » يوم الأربعاء القادم ، وتدور حول إنجازات التنقيب بمعبد ملايين السنين لتحتمس الثالث على مدار 13 عاما.
وستتناول الفاعلية إنجازات التنقيب التي تمت طوال هذه السنوات ، حيث بدأت أعمال التنقيب عام 2008 ، ويمثل هذا المشروع ثمرة التعاون بين وزارة الآثار المصرية وجامعة أشبيلية وأكاديمية الفنون سانتا ايزابل دى أونجريا بأشبيلية حيث يقود فريق العمل د. مريام سيكو ألباريث .
واستطاع الفريق الذى يضم نخبة من الخبراء بمختلف التخصصات من أثريين وعلميين وأكاديميين على مدار 13 موسم عمل من اعادة بناء الهيكل الإنشائى الخاص بالمعبد وبعض المقابر الملحقة .
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ الأعمال يتم بفضل مساهمات العديد من الهيئات الخاصة مثل مؤسسة بوتين وجامعات سانتاندير ومؤسسة كاخاسول ومؤسسة جاسيليك التى ترعى وتدعم الأعمال الثقافية .
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