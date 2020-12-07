انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة والسكان تعلن عن 1150 فرصة عمل شاغرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن وزارة الصحة والسكان عن حاجتها إلى شغل عدد 1150 وظيفة شاغرة من وظيفة زميل تعليمي وزميل مساعد تعليمي، وذلك حسب ما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية، ونتعرف الآن على تفاصيل وشروط الوظائف على مصر فايف.

وظائف وزارة الصحة

وظائف زميل تعليمي

تعلن وزارة الصحة عن حاجتها إلى شغل عدد 200 وظيفة زميل تعليمي، بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ويشترط أن يكون المتقدم قد سبق له اجتياز الدورات التدريبية المقررة من مركز تدريب الأمانة الفنية بالأمانة العامة بالهيئة، وكذلك مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

وظائف زميل مساعد تعليمي

مطلوب عدد 950 زميل مساعد تعليمي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 36 سنة، وأن يكون ملتزما في عمله، وأن يكون قضى فترة عمل لا تقل عن 3 سنوات كطبيب مقيم بإحدى وحدات الهيئة أو المستشفيات أو المراكز البحثية.

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المستندات المطلوبة

شهاد البكالوريوس. شهادة الماجستير والدكتوراة. شهادة حسن الأداء موثقة من جهة العمل الحالية. بيان حالة وظيفية. شهادة الميلاد. صورة الرقم القومي. بيان يفيد بقضاء فترة النيابة. خطاب يفيد بتسجيل الدكتوراه موضح بها تاريخ موافقة المجلس، بالنسبة لوظائف زميل مساعد تعليمي.

ويشترط للراغبين أن يكون قضى فترة عمل لا تقل عن 3 سنوات في نفس مجال تخصصه، بإحدى وحدات الهيئة أو المستشفيات أو المراكز البحثية، والتقديم ابتداءً من يوم السبت الموافق 19/12/2020، علي أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي: http://jobsgate.caoa.gov.eg.