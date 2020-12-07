شاهد.. صاحب فيديو إلقاء الأموال من البلكونة: الفكرة جاتلى من فيلم

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين: "أنا برمى الفلوس بفئات مختلفة وكل واحد ونصيبه فى اللى يطلع له".
وأوضح أنها ليست أول مرة يقوم بهذا الفعل، مضيفًا: "أنا شوفت اللى بعمله لقطة فى فيلم"، لافتًا إلى أنه متزوج ولديه 7 أبناء.
وتابع: "ولادى بيغيروا بس براضيهم"، منوهًا إلى أنه لا يطلب من أحد الدعاء له حتى لا يحصل على مقابل الأموال.
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