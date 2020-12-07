البابا تواضروس يستقبل وفد الاتحاد المسيحى العالمى للطلبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات. وناقش قداسة البابا مع ضيوفه أنشطة خدمتهم بمنطقة الشرق الأوسط. صرح بذلك المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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