فيديو.. طارق شوقى: نسير فى تنفيذ خطة تطوير التعليم بالمسطرة

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن الوزارة أطلقت منذ مارس الماضى عددا من المنصات التعليمية لمساعدة الطلاب ومنها منصة ذاكر لطلاب 14 سنة دراسية إضافة إلى القنوات التليفزيونية، متابعًا: "استطعنا توصيل الامتحانات للطلاب فى البيوت سواء فى الداخل أو الخارج".
وعن قناة مدرستنا قال وزير التعليم: "هاتشوفوا حاجة جديدة، والقناة الأولى عليها إقبال كبير جدا"، مشيرًا إلى أن قناة مدرستنا 2 ستتضمن حصصا وبرامجا وفقرات عن القيم والأخلاق، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق قناة ثالثة قريبا للتعليم الفنى.
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