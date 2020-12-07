- 1/2
- 2/2
واستقبل وزير السياحة والبيئة الألبانى بلندى كلوسى، نائبة الوزير، وتم بحث سُبل تعزيز التعاون فى القطاع السياحى بين مصر والبانيا، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى الترويج للسياحة، وجذب الاستثمارات وحماية الشواطئ، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين فى تلك المجالات.
من جانب آخر، نظمت السفارة لقاءات لنائبة الوزير غادة شلبى، مع ممثلى كبرى الشركات السياحية الألبانية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التلفزيونية، واستعرضت الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها فى المنشآت السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، فضلاً عن الحزم التحفيزية التى تقدمها الحكومة المصرية مثل الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتخفيض رسوم الهبوط والخدمات الأرضية، مما يجعل الوجهات السياحية المصرية أحد أهم وأفضل المقاصد السياحية المستعدة لاستقبال السائحين بأفضل الخدمات وبأسعار تنافسية.
وعكست المناقشات وردود أفعال المشاركين انطباعات إيجابية عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية وحرصها على صحة السائح وتوفير أقصى درجات الأمان والتعقيم، وكذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة إن تطلب الأمر، وهو ما نتج عنه الاتفاق المبدئى مع عدد من شركات السياحة ومنظمى الرحلات الألبانية على استئناف رحلاتهم إلى المدن الساحلية المصرية خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير السياحة الألبانى: حريصون على الاستفادة من الخبرات المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.