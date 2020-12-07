صور.. وزير السياحة الألبانى: حريصون على الاستفادة من الخبرات المصرية

جدة - نرمين السيد - رتبت السفارة المصرية فى تيرانا، زيارة لـ غادة شلبى، نائبة وزير السياحة والآثار، للعاصمة الألبانية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات السياحية بين البلديّن والتواصل مع الجهات الرسمية والشركات ومنظمى الرحلات فى البانيا، والتحدث مع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة للتعريف بما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات وما تقدمه من محفزات لجذب السياحة خلال الفترة الحالية، فى إطار جهود وزارة الخارجية لدعم القطاع السياحى والانطلاق إلى أسواق جديدة والتعريف بالمقاصد السياحية المصرية.





واستقبل وزير السياحة والبيئة الألبانى بلندى كلوسى، نائبة الوزير، وتم بحث سُبل تعزيز التعاون فى القطاع السياحى بين مصر والبانيا، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى الترويج للسياحة، وجذب الاستثمارات وحماية الشواطئ، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين فى تلك المجالات.

من جانب آخر، نظمت السفارة لقاءات لنائبة الوزير غادة شلبى، مع ممثلى كبرى الشركات السياحية الألبانية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التلفزيونية، واستعرضت الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها فى المنشآت السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، فضلاً عن الحزم التحفيزية التى تقدمها الحكومة المصرية مثل الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتخفيض رسوم الهبوط والخدمات الأرضية، مما يجعل الوجهات السياحية المصرية أحد أهم وأفضل المقاصد السياحية المستعدة لاستقبال السائحين بأفضل الخدمات وبأسعار تنافسية.

وعكست المناقشات وردود أفعال المشاركين انطباعات إيجابية عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية وحرصها على صحة السائح وتوفير أقصى درجات الأمان والتعقيم، وكذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة إن تطلب الأمر، وهو ما نتج عنه الاتفاق المبدئى مع عدد من شركات السياحة ومنظمى الرحلات الألبانية على استئناف رحلاتهم إلى المدن الساحلية المصرية خلال الفترة المقبلة.