طارق شوقى: 340 مليون مشاهدة سجلتها منصة تعليم الثانوية فى أقل من عامين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن عدد المشاهدات على منصة التعليم فى الثانوى خلال الفترة من فبراير 2019 إلى نوفمبر 2020 حوالى 340 مليون مشاهدة، معلقًا: "الأرقام مبتكدبش".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن عدد المشاهدات فى منصة كل المراحل 254 مليون، مشيرًا إلى انتشار ثقافة البحث عن المعلومة فى المكان الصحيح. وأوضح وزير التربية والتعليم: "الأرقام مش صغيرة، والقنوات التلفزيونية عليها إقبال، والطالب بقى بيتحمل جزء كبير من تعلمه ولم يعد سلبى".

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