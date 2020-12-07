البحوث الفلكية تحذر من منطقة خروج النيران بالوادى الجديد: تصدر أبخرة سامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أملاح الفسفور عند تعرضها للهواء يحدث لها تأكسد واشتعال، وهو ما يفسر ظاهرة خروج نيران من باطن الأرض فى قرية هنداو فى الوادى الجديد.





وأضاف القاضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية dmc، مساء الإثنين، أن الظاهرة ما زال المعهد يقوم بدراستها، نافيًا ما تردد عن كون النيران بركان، مؤكدًا أن الصحراء الغربية لم يثبت وجود براكين فيها فى العصر الحديث، ولكن درجة حرارة الأرض فى بعض الأماكن مرتفعة. وحذر رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين القاطنين بجوار هذه المنطقة من الاقتراب منها أو استنشاق الأبخرة الصادرة منها، مضيفًا: "دى أبخرة سامة وتسبب تسمم رؤى".

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