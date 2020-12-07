«أبو سماح الحلاق بتاعي».. إخلاء سبيل صاحب فيديو التشهير بفتاة بكفر الشيخ

أصدرت النيابة العامة بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين فى واقعة فيديو سماح بنت الحاج شهاب، من ديوان قسم أول كفر الشيخ بدون ضمانات.

كانت تحريات المباحث فى الواقعة أكدت أن المتهمين عددهم 7 أشخاص، أبرزهم، مصطفى محمد شحاتة بيومى، الشهير بمصطفى بوخا، وشهاب هلال شهاب، والمعروف بوالد سماح.

وأكدت تحريات الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، أن شهاب حسن شهاب، ليس لديه ابنة تدعى سماح، وأن سماح ما هى إلا شخصية وهمية، اختلقها المتهمون، وأن المتهم مصطفى استئجر الإنارة والميكروفون المستخدم في الواقعة من أحد مخازن الفراشة بسخا، واستئجر السيارة المستخدمة محل الواقعة من نجل خالته.

كان قد كشف مصطفى درويش، صاحب الفيديو الشهير للتشهير بفتاة كفر الشيخ، أن الشارع الذي كان يقوم بالمشهد داخله كان يساعده بالكامل في تأدية الدور، موضحا أن الهدف من الفيديو كان التوعية بالموقف وخطورته وأن بعض الشباب يقومون بمثل هذه الأفعال.

وتابع أن المشهد كان تمثيليا بالكامل، واشترك فيه الجميع، بهدف التوعية من مثل تلك الأفعال، موضحا أنه غير مرتبط، ولا يمكن أن يشترك في القيام بمثل هذه المشاهد في الحقيقة، ولكنه حاول تقديم فكرته بشكل جديد، ومهاجمة الشباب الذين يقومون بتلك الأفعال.

وقال: "مفيش سماح، والحاج أبو سماح ده الحلاق بتاعي ومبيخلفش بنات أصلا، وكان مجرد ممثل يقوم بدور في الفيديو للتوعية".