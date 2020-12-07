أحمد فتحي: سافرت للخارج في بداية حياتي و«اشتغلت بياع تليفونات»

"قررت أن أترك حلمى وأسافر، وبالفعل سافرت خارج مصر لمدة 11 شهرا فقط، وعدت مرة أخرى، وسافرت لأنى كنت وصلت لمرحلة "مش لاقى آكل" وكنت قد تزوجت ومسئول عن أسرة فكان لابد من عمل، فسافرت وعملت بائع تليفونات فى إحدى الدول العربية"- هذا ما قاله الفنان الكوميدي أحمد فتحي، متحدثًا عن بداية مشواره الفني بالمسرح منذ عام 1991 حتى عام 2005، وبعدها قرر السفر.

وأضاف فتحى خلال استضافته فى برنامج مساء DMC والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "لم أستطع أن أبعد عن حلمى أكثر من 11 شهرًا وأنا أؤمن جدًا بأن الذى يفقد إيمانه بنفسه من الممكن أن يضل الطريق، ولم يعد مرة أخرى، ولكن من لطف الله أننى عندما قررت العودة أستطعت وعدت مرة أخرى وآمنت بنفسى وموهبتى وبفضل الله نجحت".

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالميه وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.