البابا تواضروس: اختفاء القاصرات مسئولية الأسرة

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وأضاف البابا تواضروس أن كاهن الإسكندرية الذي زعم بوجود أخطاء علمية في الكتاب المقدس، هو كاهن وقور وأكد أنه لم يقصد ما قاله وأنه لم يحسن ترتيب أخطائه وخانه التعبير، وأن سكرتيرية المجمع المقدس اجتمعت معه وأبدى اعتذاره، وأن الآخرين يهولون من الأمر ويحاولون يثبتون أن الكنيسة صورتها ضعيفة، وأن صلاة الشكر التى تتلوها الكنيسة نقول "مؤامرة الناس الأشرار" وهناك للأسف أشرار يسلمون أنفسهم لعدو الخير.
وتابع قائلا، أنه تم التعامل مع واقعة كاهن الإسكندرية بشكل سريع وأصدرت الكنيسة بيانا يوضح ما تم، وأنه على الكنيسة ألا تدخل في صراع الإعلام لأنه صراع أليم ومرير، والآن نحيا في عصر الكلام وأن كل الناس تتحدث في كل شيء دون ضوابط.
وأشار إلى أنه ليس من المناسب الآن سيامة أسقف للتعليم، وفي زمن قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 تمت سيامة البابا شنودة أسقفا للتعليم وكان أمرا جيدا في أوائل السيتينيات كما تمت سيامة أسقف للبحث العلمي هو الأنبا غريغوريس، موضحا أن تقوية المعاهد القبطية والكليات الإكليريكية سوف يضبط عمل التعليم في الكنيسة.
ونوه إلى أنه يجرى العمل حاليا على تجديد معهد الدراسات ليس فقط من خلال المباني وقاعات الدراسة، وهو ما يتم أيضا في اللقاء التي تحدث في الكلية الإكليريكية وضبط هذه الأدوات سوف يضبط التعليم في الكنيسة.
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