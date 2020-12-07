غلق لجان الاقتراع في محافظات جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أغلقت اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع في المحافظات التي يجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الثانية في تمام التاسعة مساء اليوم، معلنة انتهاء اليوم الأول.

حيث انطلقت صباح اليوم الإثنين عملية التصويت لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بالداخل على مدار اليوم

وتستأنف إجراءات ثاني أيام التصويت في الداخل بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.

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وتجرى المنافسة في جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.