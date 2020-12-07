اتصالات مصر تبحث سبل تمويل شراء ترددات في الحيز 2600

تدرس شركة اتصالات مصر الآن سبل تمويل شراء الترددات الجديدة التى حصلت عليها مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات، بما يضمن تحسين جودة شبكة اتصالات مصر في مختلف المحافظات.
اتصالات مصر
وأفادت اتصالات مصر إن البدائل الاستثمارية المطروحة تتضمن إما الاقتراض أو التمويل من مخصصات الشركة من السابق لأوانه تحديد ذلك.
ومن جانبه، أكد جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، أن شركته فى حال الاستقرار للاقتراض البنكى ستلجأ لأحد البنوك الأجنبية خارج مصر للتمويل.
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والجدير بالذكر أن اتصالات مصر نجحت فى الحصول مؤخرا على مجموعة ترددات جديدة فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وذلك بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على العرض المالى والفنى للشركة والذى بلغت قيمته 325 مليون دولار (ما يعادل 5.2 مليار جنيه) على أن تسدد الشركة نصف المبلغ، أى 162.5 مليون دولار بالدولار فور إتاحة الترددات والباقى بالجنيه المصرى على عامين، طبقاً لشروط المزايدة المعلنة من مرفق تنظيم الاتصالات.
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