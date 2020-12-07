أحمد حماد: حفاوة استقبال الرئيس السيسي في فرنسا تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين



أشاد الدكتور أحمد حماد، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا ، مؤكدًا أن هذه الزيارة حملت العديد من الدلالات أبرزها قوة ومتانة العلاقات ووجود العديد من القضايا المشتركة بين الطرفين، فضلًا عن تنمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمعهما، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

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وأكد حماد، في تصريحات له، أهمية إستمرار الجهود المصرية الفرنسية لمواجهة الإرهاب الذى أصبح خطرا يهدد العالم، والجماعات الإرهابية التي لا دين لها ولا وطن ، فضلًا عن استعراض القضايا الخاصة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وأطماع تركيا في السيطرة على غاز المتوسط ودعم الإرهابيين.

واختتم حماد، بالتأكيد على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسماً للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية، موضحًا أن الرئيس وضع الأمور في نصابها وأصر على مناقشة هذا الموضوع الذي يؤرق المسلمين في كل أنحاء العالم.

