الأوقاف: افتتاح المقر الجديد لمديرية المنوفية بتكلفة 3 مليون جنيه.. الأربعاء

يفتتح كل من الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، نائبًا عن المحافظ اللواء ابراهيم ابو ليمون، والشيخ أحمد عبد المؤمن مدير مديرية أوقاف المنوفية المبنى الإداري للمديرية بمدينة شبين الكوم، الأربعاء المقبل.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن استكمال المبنى الجديد لمديرية أوقاف المنوفية تكلف نحو ثلاثة ملايين جنيه.
من جانبه، وجه الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد.
وقال عبدالمؤمن، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يألو جهدا في تطوير مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.
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وتابع مدير مديرية الأوقاف:" نيابة عن جميع العاملين بأوقاف المنوفية وأهالي المحافظة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على سرعة توجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد".
يذكر أن الشيخ أحمد عبدالمؤمن، أحد أكفأ وكلاء وزارة الأوقاف، وأحدث طفرة بمديرية المنوفية، منذ توليه المنصب منذ عدة سنوات، وتربطه علاقات جيدة بمديري الإدارات والأئمة.
ونجح الشيخ عبدالمؤمن في تنفيذ المهام التي تسند إليه من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي كان آخرها السيطرة على المساجد خلال فترة الغلق، إذ لم تسجل مساجد محافظة المنوفية أي مخالفات فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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