الأوقاف: افتتاح المقر الجديد لمديرية المنوفية بتكلفة 3 مليون جنيه.. الأربعاء

يفتتح كل من الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، نائبًا عن المحافظ اللواء ابراهيم ابو ليمون، والشيخ أحمد عبد المؤمن مدير مديرية أوقاف المنوفية المبنى الإداري للمديرية بمدينة شبين الكوم، الأربعاء المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن استكمال المبنى الجديد لمديرية أوقاف المنوفية تكلف نحو ثلاثة ملايين جنيه.

من جانبه، وجه الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد.

وقال عبدالمؤمن، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يألو جهدا في تطوير مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.

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