النائب محمد سلطان: الرئيس السيسي كان حاسما مع ماكرون بشأن ملف العمل الأهلي في مصر

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أهمية الرسائل التى شهدها المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي ماكرون، وخاصة الحسم في ملف العمل الأهلي في مصر، والتأكيد علي الإحتكام لدولة القانون في العمل الأهلي والمدني دون أى تدخل من أحد قائلا:" الرئيس السيسي كان حاسما في تأكيد دولة القانون علي العمل الأهلي والمدني في مصر".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا علي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، مؤكدا علي أن ملف العمل الأهلي من الملفات التى وفرت لها الدولة المصرية البيئة المناسبة للعمل وخاصة علي المستوي التشريعي ومن ثم الإحتكام للقانون فيها ضرورة مهمة ومصر دولة مؤسسات ولا تتنازل عن دولة القانون.

وأكد عضو مجلس النواب علي أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر، والتنسيق معها بشأن الملفات والقضايا الإقليمة ضرورة مهمة، وخاصة الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقي في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي، وأهمية تصدى المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن تطرق المناقشات بشأن الحل السياسي الشامل في ليبيا إطار هام لمعالجة كافة جوانب الأزمة كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، و تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية "٥ + ٥".