النائب عمرو هندي: اعتذار الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة رسالة تقدير لمصر والعالم الإسلامي

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، كانت فرصة مهمة للتأكيد علي ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أنها كانت فرصة أيضا للتأكيد علي ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف، مشيرا إلي أن إعتذار الرئيس الفرنسي عن الإساءة للإسلام هي رسالة تقدير لمصر والعالم الإسلامي.

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وأشاد هندي بحديث الرئيس السيسي بشأن الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدًا علي أن رسائل الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي أيضا كانت حاسمة ومعبرة عن الشعب المصري .