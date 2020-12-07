هند رشاد: تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب أبرز الرسائل من زيارة السيسي لفرنسا

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفرنسا، ألقت الضوء على العديد من الملفات أبرزها جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وآلية التعامل مع الدول الداعمة له، ووضع تصورات وتفاهمات مستمرة حول طريقة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة في المنطقة والتي لا يخفى على أحد ما تقوم به من دور خبيث، مما يستوجب تضافر الجهود جميعها للقضاء عليها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قضية لبنان والأوضاع المتفجرة في سوريا وليبيا ومأساة اليمن، من الملفات المطروحة على مائدة المناقشات، وهذا يؤكد ويعد ترجمة حقيقة لمكانة مصر فى المنطقة، وأن الدولة المصرية تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة، والجميع أيقن الآن خطر الإرهاب والدول الداعمة له وضرورة أن يكون هناك جهود متضافرة من أجل القضاء على هذه الكيانات الإرهابية ومن يمولونهم ويوفرون لهم غطاء إعلامي او انسانى.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن هناك من يتشدق بنغمة حقوق الإنسان وهم فى حقيقة الأمر من أكثر الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، فى الوقت الذى نشهد طفرة حقيقية فى العديد من الملفات التي تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال ملف الرعاية الصحية، التعليم، سكن كريم، حياة كريمة، العديد من هذه المبادرات أليست كل هذه المبادرات والقرارات تصب فى النهاية فى صالح حقوق الإنسان.

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وأكدت رشاد، على أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الدول، وهناك طفرة حقيقة حدثت فى هذا الملف على وجه التحديد، خلال السنوات الأخيرة السابقة وعلى وجه التحديد مع تولى الرئيس السيسى الحكم شهد الجميع كيف كانت مصر سواء داخليا او خارجيا، وأين أصبحت الآن، وكيف تنظر إليها مختلف دول العالم العالم بعدما استعادة مكانتها بقوة خلال هذه الفترة القصيرة التى تؤكد أن هناك جهود ضخمة تبذل فى هذا الملف على وجه التحديد.