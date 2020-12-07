ألفت المزلاوى تصف زيارة السيسي لفرنسا بالناجحة.. وتؤكد:ستُزيد التدفقات السياحية لمصر

وصفت الدكتورة الفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، بالناجحة، خاصة أن العلاقات الاستراتيجية بين باريس والقاهرة أصبحت نموذج لما يجب الاقتداء به في العلاقات الدولية، حيث التعاون والتنسيق الذي وصل لمستويات متقدمة للغاية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتقنية والثقافية والعلمية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًة علي أن محادثات الزيارة تطرقت للعديد من الملفات والأولويات التى تهم البلدين، حيث أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وأيضا زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

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ولفتت الدكتورة الفت المزلاوى عضو مجلس النواب إلي أن تطرق المناقشات لأزمات الشرق الأوسط والتأكيد علي ضرورة الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، مع تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية.