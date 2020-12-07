تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إقبال اليوم الأول متوسط.. ولم توجد مخالفات مؤثرة على العملية الانتخابية

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى البيان الختامى لها،:" تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة، وذلك من خلال 1400 متابع موزعين علي كافة محافظات المرحلة الثانية التي تجرى بها جولة الإعادة، وقد رصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث طبق السادة القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد رصد متابعونا أن الإقبال على مدار اليوم كان متوسطًا، مع تنافس كبير في كثير من الدوائر التي تشهد صراعًا واضحًا حول مقاعد الإعادة، مع إقبال ملحوظ من المرأه والشباب في أغلبية الدوائر.

ولم يرصد متابعونا أي مخالفات انتخابية تؤثرعلى سلامة أو نزاهة العملية الانتخابية، وأن كافة المخالفات كانت محدودة وغير مؤثرة على العملية الانتخابية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة، من منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة، وكانت الملاحظات الواردة لدينا متشابهه كثيرًا مع ما وردت لديهم.

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وقد أغلقت اللجان في موعدها الساعة 9 مساء، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية، وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية.