النائبة أمل سلامة: زيارة السيسى لفرنسا تحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفرنسا، تأتي فى توقيت هام، وتحمل العديد من الرسائل الهامة والحيوية، سواء للداخل أو الخارج، خاصة فى ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في إقليم المتوسط والمنطقة بشكل عام.
وأوضحت سلامة، أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتعكس أيضا حجم مصر فى المنطقة، وأن استقرار مصر هو كلمة السر لاستقرار المنطقة، وأن مصر هي رمانة الميزان للمنطقة، وهذا ما أكدته المباحثات بين الرئيسين، وأن العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا تحتل أولوية في الزيارة، إلى جانب العديد من الملفات التى تم إلقاء مزيد من الضوء عليها وفي مقدمتها ملف الإرهاب.
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وأكدت أمل سلامة، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الدول، وهناك طفرة حقيقة حدثت فى هذا الملف على وجه التحديد، خلال السنوات الأخيرة السابقة وعلى وجه التحديد مع تولى الرئيس السيسى الحكم شهد الجميع كيف كانت مصر سواء داخليا او خارجيا، وأين أصبحت الآن، وكيف تنظر إليها مختلف دول العالم العالم بعدما استعادة مكانتها بقوة خلال هذه الفترة القصيرة التى تؤكد أن هناك جهود ضخمة تبذل فى هذا الملف على وجه التحديد.
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