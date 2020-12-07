المصرية للاتصالات WE تطلق "عالم واحد" للمكالمات الدولية.. بأقل الأسعار

أطلقت المصرية للاتصالات WE خدمة "عالم واحد" للمكالمات الدولية بأقل الأسعار، حيث يصل سعر الدقيقة لـ 2.99 جنيه واشتراك شهري بـ 8 جنيه.
خدمة عالم واحد من المصرية للاتصالات
مع خدمة عالم واحد تقدر تشترك في النظام اللي ينسابك عن طريق كود الاشتراك #299* أو تطبيق الموبايل أو E-Care مجاناً وتختار ما بين :-
الاشتراك في الخدمة الشهرية بـ8 جنيه شهرياً .
الاشتراك في خدمة رسم فتح المكالمة بـ 1.5 جنيه.
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شروط عرض المصرية للاتصالات للمكالمات الدولية
صلاحية الخدمة الشهرية 30 يوم و تجدد تلقائيا .
خدمة رسم فتح المكالمة صالحة للاستخدام بعد طلب الكود حتي طلب إلغاء الخدمة .
هذة الخدمة غير متاحه لـ Satellite و بعض الدول الموضحة بالجدول أدناه:
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