فيبى فوزى: لولا الرئيس السيسي ما كنت فى منصب وكيل الشيوخ

قالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إن دعم الرئيس السيسى للمرأة المصرية كان سببًا رئيسيًا فى تقلدها العديد من المناصب القيادية، سواء على مستوى مجلسي النواب والشيوخ، أو الوزارات الحكومية.
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، لست ضمن حزب الأغلبية فى المجلس، وأنتمى إلى محافظة الإسماعيلية وبالرغم من ذلك تمكنت من تقلد منصب وكيل مجلس الشيوخ فى المجلس.
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وأكدت أنه لولا تقدير الرجال لدور المرأة، ما كنت تقلدت هذا المصب، وهذا الأمر إذ يؤكد على مدى دعمهم للمرأة المصرية، التى ناضلت من أجل اكتساب حقوقها.
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