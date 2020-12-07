شهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري من سنة لـ 10 سنوات.. تعرف عليهم

ينشر تحيا مصر جميع شهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري ومدتها فهناك شهادات بمدة سنة واحدة وشهادات تصل إلى 10 سنوات كما يوضح عائد البنك الأهلي المصري على كل شهادة ليعرف المواطنين قيمة الفوائد التى تعود عليهم.

شهادات البنك الأهلي المصري الإدخارية

إليكم كافة أنواع شهادات البنك الأهلي المصري الإدخارية على النحو التالي:

• الشهادة البلاتينية (3 سنوات): تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد شهري، و12.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

• الشهادة البلاتينية (5 سنوات): نسبة الفائدة 10.25% سنويًا عائد شهري.

• شهادة الاستثمار (ب) لأجل عام واحد: نسبة الفائدة 9.75% سنويًا ويصرف العائد شهري.

• شهادة الاستثمار (ب) لأجل عامين: نسبة الفائدة 9.5% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 شهور.

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• شهادة الاستثمار (ب) لأجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 9.25% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 شهور.

• شهادة الاستثمار (أ) لأجل 10 سنوات ذات العائد التراكمي: نسبة الفائدة 9.75% سنويًا.