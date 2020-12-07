أمل رمزى:ملف السياحة على رأس أولوياتي تحت قبة الشيوخ.. والوفد سيعود إلى رونقة مرة أخرى

قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يملك تاريخ وطنى مشرف، به العديد من الإنجازات الوطنية، بدءً من ثورة 1919 حتى اليوم.

وتابعت خلال حديثها على فضائية القاهرة والناس، يحقق الحزب فى الوقت الحالى تواجد ملحوظ فى الشارع، ويبرز ذلك فى كل المحافظات، وقد نظمنا العديد من الفعاليات والندوات للتفاعل مع الناس، وفى المستقبل القريب سيعود الحزب إلى رونقه القديم مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها إلى جانب الحزب، تعمل على إعداد العديد من القوانين، التى من شأنها دعم السياحة فى مصر، وسوف تسعى إلى تقديمها فى جلسة الشيوخ.

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وفى وقت سابق، كانت رمزى قد أكدت أن مصر حققت العديد من النجاحات خلال السنوات السابقة، وذلك فى مختلف القطاعات، بداية من ملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى يعد من أبرز وأهم الملفات التى حظيت باهتمام كبير خلال هذه الفترة لتخفيف المعاناة عن المواطنين البسطاء، إلى جانب توفير حياة كريمة لمحدودى الدخل ، مرورا بسكن كريم، والمبادرات الصحية التي كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة والقضاء على قوائم الانتظار والأمراض المزمنة.