فيبى فوزى: قانون الأحوال الشخصية أولوية الشيوخ لأنه يمس المرأة المصرية

قالت النائبة فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية، سيكون على رأس الأولويات الذى سيتناولها مجلس الشيوخ، لأنه يمس بشكل أساسي حياة المرأة.
وتابعت خلال حديثها على فضائية القاهرة والناس، هناك العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى، مثل التحرش الذى لا يتناسب مع قيمة وشخصية المصرى، فهو أمر مشين ولا يعبر عن شيم المصريين.
وأكدت فوزرى خلال حديثه على أن دعم الرئيس السيسى للمرأة المصرية كان سببًا رئيسيًا فى تقلدها العديد من المناصب القيادية، سواء على مستوى مجلسي النواب والشيوخ، أو الوزارات الحكومية.
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وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، لست ضمن حزب الأغلبية فى المجلس، وأنتمى إلى محافظة الإسماعيلية وبالرغم من ذلك تمكنت من تقلد منصب وكيل مجلس الشيوخ فى المجلس.وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، لست ضمن حزب الأغلبية فى المجلس، وأنتمى إلى محافظة الإسماعيلية وبالرغم من ذلك تمكنت من تقلد منصب وكيل مجلس الشيوخ فى المجلس.
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