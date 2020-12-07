فوائد بنك مصر على الشهادات الإدخارية.. والفرق بينهم

يقدم بنك مصر أنواع مختلفة من الشهادات الإدخارية بفوائد متباينة حسب قيمة الشهادة ومدتها، ولعل أعلى فوائد بنك مصر على الشهادات الإدخارية يصل إلى 12.25%. شهادات بنك مصر الإدخارية

يقدم تحيا مصر أنواع شهادات الإدخار من بنك مصر على النحو التالي: • شهادة القمة (3 سنوات): يتراوح العائد بين 12% سنويًا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي. • شهادة (5 سنوات): تتراوح نسبة الفائدة بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.5% سنويا للعائد السنوي. • شهادة (7 سنوات): نسبة الفائدة 9.75% سنويًا، ويصرف العائد شهريا. اقرأ أيضًا.. شروط عمل فيزا كارد بنك مصر للشباب .. تعرف عليها



والجدير بالذكر أن يمكن اقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمة الشهادات، كما يتيح البنكان كسر الشهادة واسترداد قيمتها بشرط مرور 6 شهور على شرائها حدًا أدنى.



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