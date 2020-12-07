عروض بنك الإسكندرية على البطاقات الائتمانية.. تعرف عليها

قدم بنك الإسكندرية العديد من العروض على البطاقات الائتمانية، والتى يستمر البعض منها حد آخر السنة فيما تمتد بعضها إلى شهور من 2021، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بنك الإسكندرية الائتمانية، ويوضح تحيا مصر كافة العروض لمتابعيته من عملاء المصرف.



عروض بنك الإسكندرية على بطاقة ماستركارد

أعلن بنك الإسكندرية عن استخدم بطاقة ائتمان ماستركارد من بنك الإسكندرية عشان تدخل سحب يومي ويرجعلك كل اللي صرفته حتى ١٠,٠٠٠ جم. أعلن بنك الإسكندرية عن استخدم بطاقة ائتمان ماستركارد من بنك الإسكندرية عشان تدخل سحب يومي ويرجعلك كل اللي صرفته حتى ١٠,٠٠٠ جم. وبدأت الحملة من يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ و تنتهي في يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



قسط مشترياتك من Tradeline

وأشار بنك الإسكندرية إنه يمكن تقسيط مشترياتك من Tradeline حتى ١٢ شهر بدون عائد عند استخدام بطاقة بنك الإسكندرية الائتمانية. وأشار بنك الإسكندرية إنه يمكن تقسيط مشترياتك من Tradeline حتى ١٢ شهر بدون عائد عند استخدام بطاقة بنك الإسكندرية الائتمانية. • العرض ساري حتى يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

• يمكن التقسيط عن طريق الاتصال بالبنك ١٩٠٣٣ بعد إتمام معاملة الشراء.

• يمكن اختيار فترة التقسيط من ٦ او ١٢ شهر ومعرفة قيمة القسط الشهري.

• الحد الأدنى للمعاملات الشرائية ١٬٠٠٠ جم ويجب ان يكون مبلغ المعاملة ضمن الحد المتاح في البطاقة. اقرأ أيضًا.. بنك الإسكندرية يقدم قرض التمويل الشخصي لأصحاب المهن الحرة لحد مليون جنيه.. اعرف التفاصيل



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ويجب اتمام الحجوزات قبل يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و لفترة إقامة يقع تاريخ تسجيل الوصول الخاص بها قبل يوم ٣١ مارس ٢٠٢١

