مرصد الأزهر: نثمن مطالبة الرئيس السيسى بوضع حد للمساس بالقيم الدينية

وأوضح مرصد الأزهر، فى بيان، أنه تابع، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى قصر «الإليزيه» بالعاصمة الفرنسية باريس.
وشدد مرصد الأزهر، على أنه يقدر مطالبة الرئيس السيسى بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، وتأكيده على أن التعبير عن الرأى لا يمكن أن يكون مبررًا لجرح مشاعر الآخرين، وأنه من غير المقبول أن تُنتهك القيم الدينية ويتم المساس بالرموز الدينية من أجل القيم الإنسانية تحت ذلك الشعار.
وأكد المرصد أن تصريحات الرئيس السيسى تأتى فى وقت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ فى معدلات جرائم العنف ضد المسلمين، وزيادة وتيرة الأفعال المعادية والمسيئة للإسلام فى أوروبا، مطالبا بضرورة الإنصات لمقترح الرئيس السيسى الداعى إلى أهمية مراجعة تلك القيم التى أقرتها بعض الدول والتى تسمح بجرح مشاعر المسلمين تحت شعار حرية التعبير.
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