مأدبة عشاء في «الإليزيه» على شرف الرئيس السيسي

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إقامة مأدبة عشاء على شرف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد مباحثات بين الزعيمين، على هامش زيارة الأخير إلى فرنسا، في زيارة عمل لمناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا الإقليمية.
وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص الشكر على دعوة ماكرون، وعلى حفاوة الاستقبال الذي لمسه خلال زيارته الحالية لفرنسا، فضلاً عن محادثاتهما البناءة والمثمرة صباح اليوم الإثنين، بما يعكس تميز وتفرد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.
وأعرف ماكرون في المؤتمر الصحفي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أسفه للرسوم المسيئة.
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