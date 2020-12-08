موجز السوشيال.. وداع محزن من أحمد الشيخ للأهلي.. رد فعل ريهام سعيد بعد العودة

وكتب مجدى عبد الغنى، "سؤال يحتاج للاجابة.. لم تذكر هذه الثلاثية في كل التقارير الخبرية، نرجو التوضيح.. ما هذه الصورة؟؟".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس» للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس السبت الماضي، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

ونجح الأهلي في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يحققه سوى النادي الأهلي، البطل التاريخي للكرة المصرية، والملك المتوج على عرش القارة السمراء بلا منازع.

يذكر أن الأهلي كان حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

واستطاع الأهلي أن يجمع الدوري وكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه موسم 1948-1949، وعاد ليكرر الإنجاز في موسم 49-50، وموسم 50-51، وفي موسم 52-53 حصد الأهلي الثنائية للمرة الرابعة في تاريخه.

نجح الأهلي في حصد الثنائية موسم 55-56، ليجمع الثنائية مجددًا عن جدارة واستحقاق، وعاد ليجمع الثنائية للمرة السادسة في موسم 60-61.

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