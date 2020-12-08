موجز السوشيال.. وداع محزن من أحمد الشيخ للأهلي.. رد فعل ريهام سعيد بعد العودة

وكتب مجدى عبد الغنى، "سؤال يحتاج للاجابة.. لم تذكر هذه الثلاثية في كل التقارير الخبرية، نرجو التوضيح.. ما هذه الصورة؟؟".
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس» للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس السبت الماضي، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.
ونجح الأهلي في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يحققه سوى النادي الأهلي، البطل التاريخي للكرة المصرية، والملك المتوج على عرش القارة السمراء بلا منازع.
يذكر أن الأهلي كان حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية الموسم.
واستطاع الأهلي أن يجمع الدوري وكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه موسم 1948-1949، وعاد ليكرر الإنجاز في موسم 49-50، وموسم 50-51، وفي موسم 52-53 حصد الأهلي الثنائية للمرة الرابعة في تاريخه.
نجح الأهلي في حصد الثنائية موسم 55-56، ليجمع الثنائية مجددًا عن جدارة واستحقاق، وعاد ليجمع الثنائية للمرة السادسة في موسم 60-61.
شاهد.. رد فعل ريهام سعيد على قرار عودة بث برنامجها "صبايا الخير"
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :
مبروك ياقلبى - الحمدالله - الحمدالله ياحبيبتى
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و يذكر ان فتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق اليوم مع الإعلامية ريهام السعيد مقدمة برنامج صبايا الخير، الذى يعرض على قناة النهار، وذلك بسبب المخالفات التى جاءت بحلقة صيد الثعالب.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ "دوت الخليج" إنه سيتم فتح التحقيق اليوم مع ريهام سعيد وبحضور الممثل القانوني لقناة النهار، فى حلقة "تعذيب الثعالب"، التي أثارت غضبا واسعا.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال المجلس إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.
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