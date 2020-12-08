البابا تواضروس: تقنين أوضاع 1700 كنيسة على مدى 4 سنوات عظيم جدا

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه وجه كافة الأساقفة بالتعامل مع مستجدات فيروس كورونا وفقا للوضع الصحي الموجود في كل إيبارشية، مع أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الفيروس.

وقال البابا تواضروس الثاني - في حواره مع الإعلامية عايدة يوسف على قناة أغابي التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية – إن كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم لديها أساليب راسخة في التناول وهو من الأسرار المقدسة، وأن بعض الدول أصدرت قوانين بعدم التقارب وأن المسافة المسموح بها هي متران وهو وضع استثنائي حسب الاشتراطات هناك.

وتابع أن الوضع الاستثنائي لا يقاس عليه أي شيء، وأنه يوجد بلدان لا يوجد بها كنائس ووقتها نستخدم اللوح المقدس ووضعه على المائدة ويقوم الكاهن بصلاة القداس، وهو أيضا وضع استثنائي، وتاريخ الكنيسة يوجد به العديد من القصص الاستثنائية، وعقولنا الممسوحة بالروح القدس يجب ألا تكون حجرية، وأنه يوجد تناول للمرضى والمساجين بطريقة معروفة للجميع وهو أيضا وضع استثنائي.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن قانون إنشاء الكنائس له شقان، الأول الترخيص الخاص بالكنيسة، والثاني خاص بتقنين وضع الكنائس المقامة، وأنه حتى الآن تم تقنين وضع 1700 كنيسة على مدي 4 سنوات وهو أمر عظيم جدا، و الدولة تريد أن تصل إلى أن بناء المساجد والكنائس أمر طبيعي في حياتنا.

وتابع أن المدن الجديدة تشهد بناء كنائس بشكل طبيعي، والدولة توفر أماكن العبادة للكل، وأن قانون بناء الكنائس نقلة كبيرة، وما حدث في القانون نقلة كبيرة، وأن القانون أتاح الفرصة لرفع القضية على المحافظ إذا تأخر في الرد، ولكن لا يوجد تعنت من أي مسئول وهو إصلاح لمسيرة المجتمع كله، وأن الكنائس التي تم رفض بنائها لها أسبابها التى تحترم.

وأوضح البابا تواضروس أن العالم يتوجه الآن إلى استخدام القنوات الرقمية وهو ما دفع المركز الإعلامي للكنيسة بإطلاقها مؤخرا، وهي متاحة من خلال "ابليكيشن" على الموبايل، وهى موجهة للجميع وسيكون الهدف منها الوصول إلى كل فرد لافتا إلى أن قناة coc الجديدة تعد مواكبة للعصر.