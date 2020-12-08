الأرصاد: أمطار على السواحل.. وطقس معتدل اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الثلاثاء، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وعلى السواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة
ويكون الطقس ما بين دافئ نهارا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 للصغرى.
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13.
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جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15.
على شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10، وجنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.
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