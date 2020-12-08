فيديو.. سامح شكرى عن ربط توافق مصر وفرنسا بشراء السلاح : تحليل غير سليم

جدة - نرمين السيد - وقال سامح شكرى، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن ذلك خروج عن أى سياق تحليل سليم لعلاقة يتم العمل على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية على أرضية من المصالح المشتركة.

وأضاف، أن هناك علاقة استراتيجية كاملة يحرص الجانب الفرنسى عليها لأنها تصب فى مصلحته، كما أنها تخلق استقرارًا بشرق المتوسط، والضفة الشمالية للبحر المتوسط، ما يجعل حرصًا من الجانبين على تعزيز تلك العلاقة فيما بينهما.

وأوضح وزير الخارجية، أن المصالح المشتركة بين البلدين تصب نحو تدعيم أواصر السلام ومنع الصراعات واستعادة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، لما به من تطورات ومشاحنات فى بؤر عدة تعانى من الإرهاب وتتسم بالاضطراب.