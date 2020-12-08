فيديو.. الحكاية : محطة الطاقة الشمسية فى بنبان سد عالى جديد

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال إفادة للإعلامى عمرو أديب، فى البرنامج المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن محطة "بنبان"، إحدى أضخم المشروعات التى تستخدم فيها طاقة نظيفة لتوليد طاقة كهربائية موازية للسد العالى، لدرجة أنه وصف بـ "سد عالى جديد".
وأضاف: المحطة هى أحد المشروعات التى تثير التعجب من مدى القدرة على السرعة فى التنفيذ، مشيرًا إلى أن القائمين على المشروع يتطلعون إلى إنتاج طاقة كاملة بمقدار 2050 ميجاوات، من خلال الطاقة الشمسية، وأنه أضاف إلى الآن 1465 ميجاوات إلى الشبكة المركزية للطاقة الكهربائية فى مصر.
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