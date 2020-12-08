اليوم .. وزير الرياضة يشهد مؤتمر إعلان استضافة مصر لبطولة ironman

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن حصول مصر على حقوق استضافة بطولة الرجل الحديدى IRONMAN 70.3 العالمية والمقرر إقامتها في سهل حشيش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال شهر نوفمبر 2021.

وتعد بطولة الرجل الحديدي العالمية واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.

ويتنافس في البطولة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.

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ويأتي استضافة مصر لبطولة IRON MAN في إطار سلسلة الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر على مدار العام، والقدرة على تحقيق النجاح لها وتنظيمها في أفضل صورة لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات متميزة، فضلا عن دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة بمصر.

