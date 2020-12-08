شاهد.. أحمد كريمة حول إلقاء شخص الأموال من شرفة منزله: مخالف للشريعة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال لقاء مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه يفترض خيرًا فى هذا الفعل، ولكن لابد من حسن الفهم للنصوص الشرعية، موضحًا أن ذلك ليس له علاقة بعلانية الإنفاق.

وأوضح الشيخ أحمد كريمة، أن الإنفاق فى العلن يعنى (على سبيل المثال) إعلان أحد الأشخاص تكفله بأحد مستلزمات مسجد عند بنائه، بنية أن يقتدى به الغير، وليس للمباهاة والرياء بما يفعل.

وأضاف: "يصطدم هذا الفعل مع نصوص شرعية أخرى منها أنه من ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه"، كما استشهد بحديث نبوى آخر مفاده أن "صدقة السر تطفئ غضب الرب".

وأكمل: "الذين يستحقون أن تدفع إليهم الصدقات هم من قال الله، فيهم (يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا)، وليس الذين يمدون أيديهم، ليتلقفوا الأموال كما ظهر فى هذا المشهد" موضحًا أن الإسلام يمنع التسول.