ويكون الطقس مائلًا للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة، كما يكون مائلًا للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، وحارًا نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.
ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم - المنيا).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 23 13
شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 09
بورسعيد 23 14
دمياط 23 14
الزقازيق 23 13
المنصورة 23 13
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 13
العريش 24 12
رفح 23 12
رأس سدر 24 12
نخل 25 05
نويبع 26 16
طابا 24 14
كاترين 19 05
الطور 26 13
شرم الشيخ 27 15
الغردقة 27 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 24 11
بنى سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 25 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 30 11
اسوان 31 11
إدفو 31 10
أبو سمبل 30 12
الوادى الجديد 29 09
شلاتين 29 17
أبو رماد 27 19
حلايب 27 19
رأس حدربة 26 19
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم الثلاثاء: دافىء نهارا وأمطار متفرقة.. وكبرى القاهرة 23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.