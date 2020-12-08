طقس اليوم الثلاثاء: دافىء نهارا وأمطار متفرقة.. وكبرى القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، وبارد ليلا على نفس المناطق، إضافة إلى جنوب سيناء.





ويكون الطقس مائلًا للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة، كما يكون مائلًا للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، وحارًا نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم - المنيا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 13

وادى النطرون 22 13

طنطا 23 13

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 09

بورسعيد 23 14

دمياط 23 14

الزقازيق 23 13

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 25 05

نويبع 26 16

طابا 24 14

كاترين 19 05

الطور 26 13

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 27 15

مرسى علم 27 14

الفيوم 24 11

بنى سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 09

سوهاج 28 10

قنا 28 11

الأقصر 30 11

اسوان 31 11

إدفو 31 10

أبو سمبل 30 12

الوادى الجديد 29 09

شلاتين 29 17

أبو رماد 27 19

حلايب 27 19

رأس حدربة 26 19