بين أوروبا والعرب".. سباق لقاح كورونا حول العالم.. بريطانيا تبدأ أكبر حملة تطعيم اليوم.. وفايزر ينطلق في الكويت والبحرين

تستعد بريطانيا اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، لبدء أكبر حملة تطعيم بريطانية في التاريخ، كخطوة أولى للقضاء على فيروس كورونا القاتل، بعد أن حصلت الهيئة الصحية البريطانية على 10 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر وشريكاتها الألمانية، طبقا لما ورد في موقع dailymail.

وكشف كريس هوبسون، رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن المملكة المتحدة لم تتمكن من الحصول إلا على 10 مليون جرعة فقط، وسيكون غدا الثلاثاء بداية انطلاق السباق بتطعيم سكان دور الرعاية في غضون أيام، كما سيتم تطعيم الفرق الطبية بالصفوف الأولى في أوائل قائمة برنامج التطعيم.

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سباق الدول العربية على لقاح كورونا

تتطلع وزارة الصحة السعودية، إلى أن يغطى اللقاح المنتظر نحو 70%من السكان مع نهاية عام 2021. وقالت الوزارة على لسان الدكتور عبد الله عسيرى، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن اللقاح سيكون متوفراً بالمجان لكل المواطنين والمقيمين فى السعودية.

وفى الكويت، تم الاتفاق بشكل مبدئى على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح فايزر، ومليون و700 ألف جرعة من موديرنا، و3 ملايين جرعة من "أكسفورد-أسترازينيكا"، وبمعدل جرعتين لكل شخص، وأكدت أن استيراد نحو 5.7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا فى حال اعتمادها عالمياً تكفى لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبا.

الإمارات توقع نائب رئيس أول دائرة الشحن فى شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، أن تصل أولى الشحنات الخاصة باللقاح إلى منشآت الشركة فى دولة الإمارات فى منتصف ديسمبر المقبل.

أما البحرين، فتقدمت بطلب أكثر من مليون لقاح منذ أغسطس الماضى من شركة "فايزر" إنتاج أمريكى ألماني، وشركة "استرزنكا" إنتاج بريطاني، وشركة "سينوفارم" الصينية.

فيما أعلنت وزارة الصحة القطرية، أن الدفعة الأولى من اللقاح تصل نهاية العام الجارى، ثم تأتى الكمية المتبقية (لم تحددها) على مراحل، ليصل الجزء الأكبر خلال النصف الأول من 2021

