استدعاء ريهام سعيد في نقابة الإعلاميين للتحقيق .. اليوم

قرر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، استدعاء الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" بقناة النهار، للتحقيق معها بمقر النقابة اليوم الثلاثاء .

وكان طارق سعدة نقيب الإعلاميين قد أصدر القرار رقم 22 لسنة 2020 من قبل، والذى نص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برامج بقناة النهار، لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة، لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوصت بإلزام الإعلامية ريهام سعيد بالاعتذار للموافقة على إعادة بث برنامج صبايا الخير.

ومن المقرر أن يرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا إلى قناة النهار يتضمن أن التحقيقات انتهت اليوم، وأنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك فى ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور فى أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشترط إنهاء أىموضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار فى ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانونى لقناة النهار.