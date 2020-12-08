مصر للطيران: 42 رحلة جوية لنقل 4300 راكب

تسير مصرللطيران الناقل الوطنى المصرى اليوم الثلاثاء 42 رحلة جوية إلى كل من بيروت، الرياض، بغداد، لاجوس، ندجامينا، إربيل، تونس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، نيروبي، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، المدينة المنورة، فيينا، عمان، البحرين، جدة، الخرطوم، الشارقة، أديس أبابا، و 5 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4300 راكب.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

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ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

