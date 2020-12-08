الأرصاد: طقس اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، حارا نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 23 13

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 09

بورسعيد 23 14

دمياط 23 14

الزقازيق 23 13

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 25 05

نويبع 26 16

طابا 24 14

كاترين 19 05

الطور 26 13

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 27 15

مرسى علم 27 14

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 09

سوهاج 28 10

قنا 28 11

الأقصر 30 11

اسوان 31 11

إدفو 31 10

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 29 17

أبو رماد 27 19

حلايب 27 19

رأس حدربة 26 19