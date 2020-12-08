حدث ليلا.. اكتشاف علاج جديد لكورونا.. اعتذار ريهام سعيد.. إشادة سعودية بكلمة السيسي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020 في إطار التغطية لكافة الاحداث المحلية والعالمية نستعرضها على النحو التالي ..

حذرت وكالات أممية، من تعرض لبنان لكارثة اجتماعية، بفعل إلغاء الدعم دون وضع أي ضمانات اجتماعية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحالة الصحية لمحاميه رودي جولياني، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، فيديو جديدا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تسابق دول العالم الزمن، من أجل التوصل إلى علاج نهائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لإنهاء معاناة مرضى هذا الوباء المستجد، خاصة عقب التوصل إلى لقاحات فعالة ضده، وبدء حملة التلقيح في عدد من الدول، من اليوم الثلاثاء، وأولها بريطانيا.

أشاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ماكرون رئيس فرنسا أمس الاثنين.

نشرت الاعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كشفت وثائق حكومية أمريكية جديدة، عن إنفاق وزير الخارجية مايك بومبيو، 40 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على دعوات عشاء في مقر الوزارة.

أصيب جندي تركي، في هجوم بصاروخ على قاعدة عسكرية تركية، شمال إدلب السورية، والتي تخضع لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في مارس الماضي.

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للجنرال المتقاعد لويد أوستن، في منصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد.

كشف الإعلامي سيف زاهر تلقي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك تلقى عرضا كبيرا من دورى اوروبي.

أصدر قاض أمريكي، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا أوليا، يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود وحجب تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن كبير مساعدي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن توقعه ببدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الأولى من العام المقبل 2021، مؤكدا حصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اللقاح.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يرصد لحظة احتجاز الجيش الليبي، لسفينة تركية، متجهة إلى مصراته، حيث تم جرها إلى مرفأ رأس الهلال الليبي.

تحدث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن القرار الصادر بشأن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، موضحا أنه "إرجاء إقامة الجمعيات العمومية" وليس "إلغاء" للجمعيات العمومية التي كان مقررا انعقادها خلال الفترة الحالية.