وزارة الصحة: إصابة 110 حالة والدفع بـ30 سيارة إسعاف بحادث تسرب غاز الكلور بكفر الشيخ وتقرير بالتفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة بياناً بتفاصيل حادث تسرب غاز الكلور في كفر الشيخ، وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي أعداد المصابين باختناق بلغت 110 حالة، وأكدت على خروج 94 مواطن حتى الآن من المستشفيات عقب تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وخرجت الحالات المذكورة من المستشفيات مساء أمس الإثنين.

وزارة الصحة: إصابة 110 حالة والدفع بـ30 سيارة إسعاف بحادث تسرب غاز الكلور

وأضافت الصحة في تقريرها أن حادث تسرب غاز الكلور وقع من شركة مياه الشرب في حي الزهور بكفر الشيخ، وأكد الدكتور خالد مجاهد متحدث الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل عدد 64 حالة إلى المستشفى العام بكفر الشيخ، كما تم نقل عدد 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي.

وأشار المتحدث الإعلامي لـ وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن الحالات التي لم تخرج من المستشفيات حتى الآن حالتهم مستقرة ويتلقون الآن العلاج اللازم حتى شفاؤهم بشكل كامل ومتابعتهم حتى خروجهم من المستشفيات.

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ومن جهة أخرى وفي تقرير آخر لوزارة الصحة أكدت الوزارة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا أمس الإثنين 7 ديسمبر بلغت 415 حالة، ووفاة 19 حالة أخرى وتعافي 202 حالة، وذلك كما التقرير التالي.