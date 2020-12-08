نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. انتشار أمنى بمحيط لجان انتخابات إعادة النواب

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، اليوم الثلاثاء، إن هناك تعزيزات أمنية بمحيط اللجان الانتخابية لتأمين ثانى أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وارتكزت الخطط الأمنية على عدة محاور لتوفير المناخ الآمن من خلال الانتشار بالمواقع والمحاور المهمة وبمحيط اللجان الانتخابية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، أنه تم تدعيم قوات التأمين بقوات التدخل السريع والشرطة النسائية، وتحقيق الربط الفعال بين غرف المتابعة المجهزة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا المرور على القوات المشاركة في التأمين للتشديد على حسن معاملة المواطنين والتواجد بالأماكن المحددة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لسير العملية الانتخابية وتأمين المواقع بكل دقة وإتقان، وأهابت بالمواطنين التعاون مع القوات الأمنية وتوخى الحذر والالتزام بالإجراءت الاحترازية.

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