جدة - نرمين السيد - يفتتح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أعمال تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.





ويفتتح رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وسفير النرويج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. افتتاح أعمال تطوير استقبال وطوارئ النساء والتوليد بجامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.