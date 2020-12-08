صور: خلال مشاورات سياسية.. عبدالعاطى: نتطلع أن تكون ألبانيا صوتا داعما لمصر

جدة - نرمين السيد - استضافت العاصمة الألبانية "تيرانا"، جولة جديدة من المشاورات السياسية بين مصر وألبانيا، برئاسة كل من السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومدير عام الخارجية الألبانية للقضايا السياسية والاستراتيجية.





جاء ذلك بمشاركة السفير محمد حيدر سفير جمهورية مصر العربية فى تيرانا، وذلك لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، وكذا الإعداد لزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الألبانى "إيلير ميتا"، خلال زيارته للقاهرة فى فبراير 2019.

وأكد عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، على الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز علاقاتها الثنائية مع ألبانيا، وإمكانية مد هذا التعاون لآفاق جديدة، بحيث تكون مصر جسراً للقارة الإفريقية بالنسبة لألبانيا، وأن تكون ألبانيا صوتاً داعماً لمصر فى أوروبا، معرباً عن تطلع مصر لعقد جولات المشاورات السياسية بشكل منتظم بين البلديّن للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التطورات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، علاوة على تبادل الخبرات فى المجال متعدد الأطراف، خاصة مع قرب حصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 22/2023.

كما نوه السفير عبد العاطى إلى أهمية استثمار العلاقات الودية المتميزة التى تجمع البلديّن لخلق شبكة من المصالح الاقتصادية تخدم خططهما التنموية، خاصة وأن التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما يستند على قاعدة كبيرة من الاتفاقيات تسمح بتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى إتاحتها لفرص النفاذ للمحيط الإقليمى للدولتيّن، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية للبلديّن مع مختلف شركائهما الاقتصاديين.

واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بشكل مستفيض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والخطط الاقتصادية الطموحة التى وضعتها مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية التى أسهمت فى توفير حياة أفضل للمواطن المصري، والتى أشادت بها المؤسسات الدولية المختلفة، علاوة على إسهامها فى تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة "كورونا"، خاصاً بالشرح الفرص الواعدة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ومشيراً فى هذا السياق إلى أهمية تعزيز التعاون بين الموانئ المصرية والألبانية لتعزيز النفاذ إلى أسواق دول الجوار للدولتيّن.

تم كذلك اطلاع الجانب الألبانى على رؤية مصر ومواقفها تجاه مختلف القضايا الدولية، كما تم التعرف من الجانب الألبانى عن رؤيته للتطورات التى تشهدها القارة الأوروبية، وخاصة منطقة غرب البلقان، وشرق المتوسط.

هذا، واختُتمت جولة المشاورات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، والأكاديمية الدبلوماسية الألبانية، لتعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات وتبادل التدريب.

وفى إطار إعطاء جولة المشاورات السياسية زخماً إضافياً، التقى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على هامش المشاورات برئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى، للتشاور حول سُبل تعزيز التعاون البرلمانى بين الدولتيّن.

كما استقبل أيضاً نائب وزير الخارجية الألبانى للشئون السياسية السفير عبد العاطي، حيث تم اطلاعه على نتائج المشاورات السياسية.