حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 9-12-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: اجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات.
عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً.
صحياً: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: يطرح هذا اليوم وضعاً خاصاً على صعيد شراكة لك شخصية أو مهنية، وتقدم على اتخاذ قرار مصيري له علاقة مباشرة بالوضع المهني.
عاطفياً: يبشرك هذا اليوم بفترة استثنائية على الصعيدين العاطفي والمالي، وتكون الأجواء المستجدّة مريحة جداً.
صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمّن نشاطات مفيدة للصحة.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: قد تطرأ عرقلة اليوم يمكن أن تؤخر بعض أعمالك الناجحة ومشروعاً يهمك كثيراً.
عاطفياً: يُطلَب إليك اليوم التركيز على صداقاتك وأوضاعك العاطفية بعيداً عن الاستفزاز والاستخفاف بالعلاقة.
صحياً: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: يطرأ اليوم ما يشير إلى بعض العثرات على المدى الطويل، لكنك قادر على التغلب عليها بحكمتك وصبرك.
عاطفياً: لا تكثر من الحديث عن مغامراتك العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق الشريك كثيراً، فتقع بعض الخلافات.
صحياً: ممارسة الرياضة بلا انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة.
عاطفياً: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.
صحياً: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتاً على صحتك.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك والتوصل إلى النتائج التي تتوخاها.
عاطفياً: تتلقى إتصالاً يحمل إليك أخباراً سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه.
صحياً: تحاول القيام بالمستحيل للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك لن تبوء بالفشل.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فلا ضرورة للقلق والخوف، بل كن واثقاً بخطواتك فأنت تسير في الاتجاه الصحيح.
عاطفياً: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك.
صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزاً عن القيام بشيء.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وبانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
عاطفياً: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه.
صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: ابتداء من اليوم أدرس خطواتك مالياً وأعد النظر في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً.
عاطفياً: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلة.
صحياً: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: ولى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك، حالياً أنت ناجح جداً في عملك وتلفت الأنظار في كل ما تقوم به.
عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك.
صحياً: ما قمت به حتى اليوم يكفي نوعاً ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.
عاطفياً: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة.
صحياً: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكّن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 9-12-2020
مهنياً: تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بك.
عاطفياً: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.
صحياً: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.
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